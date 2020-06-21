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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:58

"Локомотив" с новым тренером выиграл у "Оренбурга" в матче РПЛ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 1:0 взяли верх над соперниками из "Оренбурга" в домашнем матче 23-го тура чемпионата Тинькофф – Российской премьер-лиги.

На 38-й минуте матча точный удар нанес Алексей Миранчук.

Кроме того, на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте футболист "Локомотива" Антонио Эдер не смог, промахнувшись мимо ворот, реализовать пенальти.

Команды доигрывали матч в неполных составах. На четвертой добавленной к первому тайму минуте вторую желтую карточку получил игрок "Локомотива" Рифат Жемалетдинов. У "Оренбурга" по второй желтой карточке получили Даниэль Мишкич (58-я минута) и Андрей Малых (84).

Теперь у "Локомотива" 44 очка, команда занимает второе место и на девять баллов отстает от лидирующего "Зенита" (Санкт-Петербург). "Оренбург" – на предпоследнем, 15-м месте (23 очка).

Для "Локомотива" это был первый официальный матч под руководством серба Марко Николича, сменившего на посту наставника Юрия Семина.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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