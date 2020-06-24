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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:57

"Урал" выиграл у "Шинника" и вышел в полуфинал Кубка России по футболу

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Футболисты екатеринбургского "Урала" со счетом 2:0 взяли верх над ярославским "Шинником" в матче 1/4 финала розыгрыша Кубка России.

На 16-й минуте гол провел Юрий Бавин, на 80-й – Рафал Аугустыняк.

"Шинник" доигрывал встречу в меньшинстве: две желтые карточки, приведшие к удалению, получил Иван Олейников.

В полуфинале "Урал" сыграет с подмосковными "Химками", другую пару составили петербургский "Зенит" и московский "Спартак".

Матч "Шинник" – "Урал" неоднократно переносился – сначала из-за плохого состояния поля, затем в связи с пандемией коронавируса.

"Урал" является представителем Российской премьер-лиги, чемпионат которой был возобновлен 19 июня. Что касается "Шинника", он выступает в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ, второй по статусу дивизион отечественного футбола), которое было решено не возобновлять.

футбол Кубок России по футболу

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