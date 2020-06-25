У нескольких представителей ФК "Оренбург" выявлены признаки заражения COVID-19

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Тестирование показало наличие признаков COVID-19 у нескольких представителей футбольного клуба "Оренбург", сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги.

"В настоящее время все они изолированы, силами регионального отделения Роспотребнадзора проводится расследование, результаты которого станут известны в ближайшее время", - заявил глава РПЛ Сергей Прядкин, слова которого приводит пресс-служба РПЛ.

"Оперативный штаб РПЛ находится на постоянной связи с представителями клуба и регионального Роспотребнадзора", - добавил Прядкин.

В ближайшем туре чемпионата Тинькофф - Российской премьер-лиги "Оренбург" на своем поле должен принять "Краснодар". Матч запланирован на 27 июня.

В мае "Оренбург" сообщал о выявлении коронавируса у тренера вратарей Платона Захарчука.