Тренер вратарей ФК "Оренбург" Захарчук заболел коронавирусом

Он известен по выступлениям за московские ЦСКА, "Локомотив" и ряд других отечественных клубов

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Оренбург" сообщил о выявлении коронавируса у тренера вратарей Платона Захарчука.

"ФК "Оренбург" сообщает, что по итогам тестирования игроков, тренеров и обслуживающего персонала команды на COVID 19 выявлен положительный ПЦР-тест у тренера вратарей Платона Захарчука, он будет выполнять предписание Роспотребнадзора", - сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что еще у четырех человек (футболисты Филип Рогич, Жига Шкофлек, Андреа Чуканов и тренер по физподготовке Евгений Стукалов) выявлено наличие в организме антител.

"Это свидетельствует о том, что в прошлом у них были контакты с больными COVID-19. На данный момент они чувствуют себя хорошо, симптомов респираторных заболеваний нет. Все четверо будут соблюдать режим самоизоляции и пройдут дополнительные тесты", - отмечается в сообщении.

Захарчук - бывший вратарь московских ЦСКА, "Локомотива" и ряда других отечественных клубов.

Ранее в пятницу стало известно о наличии коронавируса у нападающего "Урала" Павла Погребняка. До этого сообщалось о заболевших в "Локомотиве", "Динамо" и "Рубине".