В Ростове-на-Дону допустили выход основного состава "Ростова" на матч с "Арсеналом"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Решение об участии игроков основного состава ФК "Ростов" в матче с "Арсеналом" (Тула) будет принято на основе следующего тестирования игроков и персонала клуба на выявление COVID-19, сообщил глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

"На сегодня мы продолжаем комплекс профилактических мероприятий. Игра будет, игра состоится. Ожидаем следующее тестирование, по результатам которого будем приниматься окончательные решения об участии основных игроков", - сказал Ковалев во время онлайн-брифинга.

Он отметил, что те представители клуба, у которых выявят положительный результат теста на COVID-19, к участию в матче допущены не будут.

Ранее несколько игроков "Ростова" заразились коронавирусом, в связи с чем клуб ушел на карантин. В матче Российской премьер-лиги против "Сочи" 19 июня команде пришлось задействовать юношей из клубной академии, а соперник выставил основной состав. Неравенство сил отразилось на итоговом счете: 10:1 в пользу "Сочи".

Как сообщалось, матч "Ростов" - "Арсенал" пройдет в изначально запланированную дату, 27 июня.