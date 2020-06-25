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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:45

Матч "Ростов" - "Арсенал" переносить не будут

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - ФК "Ростов" проведет домашний матч 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против тульского "Арсенала" в ранее запланированную дату, 27 июня.

"Матч "Ростов" - "Арсенал" состоится 27 июня в 20:00", - говорится в сообщении пресс-службы "Ростова".

Ранее несколько игроков "Ростова" заразились коронавирусом, в связи с чем клуб ушел на карантин. В матче РПЛ против "Сочи" 19 июня команде пришлось задействовать юношей из клубной академии, а соперник выставил основной состав. Неравенство сил отразилось на итоговом счете: 10:1 в пользу "Сочи".

футбол ФК Ростов

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