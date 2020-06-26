"Сельта" Смолова продлила контракт с главным тренером

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Испанский футбольный клуб "Сельта" подписал новое соглашение с главным тренером команды Оскаром Гарсией.

По сообщению пресс-службы клуба, контракт будет действовать два сезона.

Вместе с наставником работу в "Сельте" продолжат и его помощники: Роджер Гарсия и Рубен Мартинс.

Оскар Гарсия возглавил "Сельту" в ноябре прошлого года. При нем клуб на правах аренды приобрел российского нападающего Федора Смолова.

В настоящий момент "Сельта" занимает 16-е (среди 20 команд) место в турнирной таблице чемпионата Испании.