Матч "Оренбург" - "Краснодар" отменен

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Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Встреча 24-го тура Российской премьер-лиги между "Оренбургом" и "Краснодаром" отменяется, заявил глава РПЛ Сергей Прядкин.

"Оренбург" проинформировал РПЛ, что не может организовать матч против "Краснодара", так как по предписанию местного Роспотребнадзора команда находится на изоляции. Лига уже уведомила Российский футбольный союз о просьбе оренбургского клуба, КДК РФС вынесет решение по неявке", - приводит слова Прядкина пресс-служба РПЛ.

Ранее сообщалось о массовых случаях заболевания COVID-19 в ФК "Оренбург". Речь шла о шести футболистах и двух сотрудниках клуба.

Игра "Оренбург" – "Краснодар" изначально была запланирована на субботу.

Таким образом, у "Краснодара" срывается второй матч подряд после возобновления чемпионата. Ранее была перенесена встреча 23-го тура против "Динамо" – в связи с тем, что коронавирусом заболели несколько игроков московского клуба.