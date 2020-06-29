Чемпион Европы по шорт-треку Ситников пройдет военную службу по призыву

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Чемпион России, победитель чемпионата Европы по шорт-треку в эстафете Павел Ситников и еще 25 мастеров спорта России приняли военную присягу в самарской спортивной роте ЦСКА, сообщает в понедельник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"В весенний призыв 2020 года спортроту ЦСКА/Самара пополнили военнослужащие, представляющие 15 видов спорта. Среди новобранцев мастер спорта международного класса, 25 мастеров спорта России и 13 кандидатов в мастера спорта",- говорится в сообщении.

После прибытия в Самару спортсмены прошли "Курс молодого бойца".

"За это время они оттачивали строевой шаг, изучали стрелковое оружие, положения общевоинских уставов, а также основы безопасности военной службы. По итогам курса каждый призывники также овладел навыками оказания первой медицинской помощи. На протяжение всего курса спортсмены не прерывали физической подготовки",- говорится в сообщении.

Среди призывников- мастер спорта по самбо, победитель первенства мира из Чебоксар Даниил Орлов, мастер спорта по фехтованию, победитель первенства мира из Казани Рафаэль Загитов, мастер спорта по санному спорту, победитель первенства мира из Красноярска Даниил Кильсеев, мастер спорта по плаванию, победитель первенства Европы из Тюмени Арсений Чивилев, мастер спорта по лыжным гонкам, победитель первенства мира из Удмуртии Сергей Ардашев, мастер спорта по лыжным гонкам, победитель Первенства мира в спринте из города Нарьян-Мар Александр Терентьев.