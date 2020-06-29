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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:18

РФС передумал исключать из чемпионата команду за две неявки

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Бюро Исполнительного комитета Российского футбольного союза внесло изменения в регламент проведения матчей Российской премьер-лиги и Кубка России в период пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба РФС в понедельник.

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В частности, бюро утвердило изменение в регламент, согласно которому за повторную неявку команды на матч она исключается из числа участников соревнования.

Кроме того, из регламента исключен текст следующего содержания: "команда считается готовой к матчу в том случае, если после процедур по допуску к матчу готовы играть не менее шестнадцати полевых игроков и двух вратарей".

После возобновления сезона в Тинькофф Российской премьер-лиги ФК "Оренбург" вынужден был отказаться от игры с "Краснодаром" из-за нескольких игроков, заболевших коронавирусом. В свою очередь, "Динамо", в составе которого также выявлены заболевшие коронавирусом, перенесло встречу с тем же "Краснодаром" на месяц.

Чемпионат России по футболу среди команд премьер-лиги был возобновлен 19 июня. Пауза из-за пандемии коронавируса возникла в марте.

футбол РФС

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