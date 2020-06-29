"Оренбургу" присудили техническое поражение за отказ от игры с "Краснодаром"

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Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил техническое поражение со счетом 0:3 ФК "Оренбург", отказавшемуся сыграть с "Краснодаром" из-за ситуации с COVID-19 в команде.

В свою очередь, как сообщается на сайт РФС, футбольному клубу "Краснодар" присуждается техническая победа со счетом 3:0 и полагающиеся за нее три очка.

Ранее сообщалось об отмене матча 24-го тура чемпионата России по футболу "Оренбург" – "Краснодар". ФК "Оренбург" сообщил о невозможности сыграть в этом матче, сославшись на массовые заболевания коронавирусом в клубе.

Таким образом, "Краснодар" набирает 44 очка и поднимается на третье место в турнирной таблице. При этом у него остается еще игра в запасе: матч 23-го тура с "Динамо" был отложен на месяц в связи с заболеванием COVID-19 нескольких игроков московского клуба.

Что касается "Оренбурга", то он на 15-м месте, 23 очка.