Сироткин вновь стал резервным пилотом команды "Формулы-1" Renault

Сергей Сироткин Фото: PA/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Команда Renault, выступающая в чемпионат мира по автогонкам класса "Формула-1", утвердила российского гонщика Сергея Сироткина в качестве резервного гонщика команды на сезон-2020.

"Здорово вернуться в команду Renault в качестве резервного пилота. Я очень хорошо знаю команду, с которой был на протяжении всего сезона 2019 года. С нетерпением жду встречи со своими друзьями в Renault в ближайшее время", - приводит слова Сироткина пресс-служба команды.

24-летний Сироткин уже был в статусе резервного гонщика Renault в 2017 и 2019 годы.

В 2018 году он дебютировал в "Формуле-1" в качестве боевого пилота в составе команды Williams, а по итогам чемпионата занял последнее место, набрав 1 балл.

Боевыми гонщиками Renault в сезоне-2020 будут австралиец Даниэль Риккардо и француз Эстебан Окон.

Традиционно стартующий в марте чемпионат "Формулы-1" в 2020 году был сорван из-за пандемии коронавируса. Старт сезона в итоге состоится в ближайший уикенд в австрийском Шпильберге.