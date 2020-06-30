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"Локомотив" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в матче РПЛ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" и самарских "Крыльев Советов" со счетом 1:1 завершили матч 25-го тура Российской премьер-лиги.

СпортТалалаев сменил Божовича на посту главного тренера ФК "Крылья Советов"Читать подробнее

На 14-й минуте встречи, прошедшей в Москве, ворота "Локомотива" поразил Деян Радович. На пятой минуте компенсированного времени ответный гол провел Алексей Миранчук.

Команды доигрывали матч в неполных составах. На 50-й минуте в составе "Локомотива" за две желтые карточки был удален Владислав Игнатьев. На 73-й красную карточку за два предупреждения (первое – двумя минутами ранее) получил футболист "Крыльев Советов" Сафа Хади.

"Крылья Советов" провели первый матч под руководством Андрея Талалаева, который на посту главного тренера команды сменил Миодрага Божовича.

"Локомотив" занимает второе место, в его активе 48 очков. На восемь баллов его опережает лидирующий "Зенит", у которого имеется игра в запасе.

"Крылья Советов" – на 15-м месте, 23 очка.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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Талалаев сменил Божовича на посту главного тренера ФК "Крылья Советов"

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