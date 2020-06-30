ЦСКА выиграл у "Спартака" в матче РПЛ

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 2:0 нанесли поражение столичному "Спартаку" в домашнем матче Российской премьер-лиги.

Оба гола – на 27-й и 90+6 минутах – провел Никола Влашич.

"Спартак" доигрывал матч в меньшинстве: на 77-й минуте за грубую игру был удален Роман Зобнин. Соответствующее решение судья Алексей Еськов принял после просмотра видеоповтора эпизода. Изначально же он показал нарушителю желтую карточку.

Теперь у ЦСКА 40 очков, команда занимает пятое место в турнирной таблице. "Спартак" располагается строчкой ниже, но с отставанием в восемь баллов.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию встречи.