ЦСКА - "Спартак". Онлайн

Кстати, болельщиков гостей здесь быть не должно. Поэтому вряд ли с трибун можно услышать что-то похожее на "Вперед, "Спартак"!". Возможно, что-то про "Спартак" дружно покричат болельщики ЦСКА, но если эти речевки я достоверно переложу в трансляцию, то недели полторы мне придется скрываться в самой дальней от входной двери комнате.