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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:39

ЦСКА - "Спартак". Онлайн

"Интерфакс" предлагает текстовую трансляцию матча Российской премьер-лиги

ЦСКА - "Спартак". Онлайн
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Центральный матч 25-го тура чемпионата России по футболу проходит на стадионе "ВЭБ Арена"

23'

Влашич мощно пробил не только выше стенки, но и выше ворот, не боясь, что попадет в зрителя. Да и чего бояться? Зрителей в том месте нет, да и заградительная сетка для таких случаев висит.

22'
Желтая карточка

Павел Маслов ("Спартак") получил желтую, уронив Федора Чалова у своей штрафной. А вот это уже интереснее. Тут и Куман не нужен.

22'

Джикия пробил! Он обвел целую (два человека) стенку, но в створ не попал.

21'

Сбит спартаковец Соболев.  От ворот неблизко, метров 30. Хотя для Роналда Кумана такое расстояние - курам на смех

20'

В основном мяч катится в центре поля. А игроки часто ошибаются

17'

Дивеев бил головой - выше (да и мимо тоже) ворот

16'

Право на угловой заработал ЦСКА. Это спартаковский защитник Рассказов выбил мяч за лицевую линию после прострела Фернандеса

14'

ЦСКА отвечает своей атакой: почти с линии штрафной бьет Влашич. Мяч тихо покатился мимо ворот. 

13'

Спартаковец Понсе открылся в штрафной ЦСКА справа и пробил! Угол был острым, а мяч покатился вдоль ворот

12'

Ошибся защитник ЦСКА Дивеев у своей штрафной. Мяч перехватил Соболев, но не смог его нормально обработать

10'

Милая симпатичная гостья или (поди разбери) гость на стадионе!

8'

Зобнин ловко проник в штрафную; задев защитника Магнуссона, упал. Игра продолжилась, не останавливаясь

7'

А сейчас армейцы дошли до линии штрафной, но пробить постеснялись и упустили момент. Последовала серия навесов и - мяч в руках спартаковского вратаря Максименко.

5'

ЦСКА тоже может записать в актив атаку к воротам соперника. Но тут и до удара дело не дошло.

3'

Удар Бакаева по воротам ЦСКА! Рядом со штангой пролетел мяч! Но это не первый удар в этом матче. Мгновениями ранее бил по воротам спартаковец Рассказов, но несильно - защитник заблокировал этот, с позволения сказать, "выстрел".

1'

Матч начался! Прозвучал стартовый свисток арбитра Алексея Еськова! Пожелаем игрокам обойтись без травм, а болельщикам обеих (не знаю, насколько это реально) команд - пребывать в отличном настроении расположении духа!

Команды вышли на поле!

Главный тренер "Спартака" - Доменико Тедеско. Наставник ЦСКА - Виктор Гончаренко. После крупного поражения от "Зенита" он приболел (по неофициальной информации - безуспешно пытался уволиться), вместо него игру против "Динамо" оттренировал Сергей_Босс_Овчинников. Но сейчас Гончаренко снова в строю!

Несколько минут назад в Москве уже завершился один матч РПЛ. Было интересно

Кстати, болельщиков гостей здесь быть не должно. Поэтому вряд ли с трибун можно услышать что-то похожее на "Вперед, "Спартак"!". Возможно, что-то про "Спартак" дружно покричат болельщики ЦСКА, но если эти речевки я достоверно переложу в трансляцию, то недели полторы мне придется скрываться в самой дальней от входной двери комнате.

Поэтому фраза типа "трибуны ревут от восторга", пожалуй, будет слегка неуместна. Но если вы ее здесь обнаружите, значит матч очень интересный, а лично я - богат на эмоции.

По регламенту, "посвященному" пандемии, на трибунах сейчас могут присутствовать зрители в количестве лишь 10 процентов от вместимости стадиона. Плюс посетители ВИП-лож. Стадион "ВЭБ Арена" вмещает 30000 зрителей. Получается, что на дерби смогут прийти (не считая ВИП) три тысячи человек. Мда.

Стартовый состав ЦСКА:

Стартовый состав "Спартака"

После паузы, вызванной пандемией коронавируса, ЦСКА в двух матчах набрал 1 очко, он дома проиграл "Зениту" (0:4), а в гостях сыграл вничью с "Динамо" (0:0). "Спартак" в двух встречах набрал 3 балла: в гостях взял верх над "Арсеналом" (3:2), на своем поле сыграл вничью с "Уфой" (0:0).

ЦСКА сейчас находится на пятом месте (37 очков), "Спартак" - на шестом (32). Команды борются за попадание в Лигу Европы.

Здравствуйте! Меня зовут Владимир Нардин, я и проведу для вас эту трансляцию. Матч пройдет на стадионе "ВЭБ Арена", домашнем для ЦСКА, и начнется в 20:30 по московскому времени.

Если вы любите трансляции матчей с участием команд, занимающих в турнирной таблице пятое и шестое места, то вам определенно сюда. Сегодня играют московские ЦСКА и "Спартак"! А ведь были у этих команд и более интересные времена...

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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