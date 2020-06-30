ЦСКА - "Спартак". Онлайн
"Интерфакс" предлагает текстовую трансляцию матча Российской премьер-лиги
Центральный матч 25-го тура чемпионата России по футболу проходит на стадионе "ВЭБ Арена"
Влашич мощно пробил не только выше стенки, но и выше ворот, не боясь, что попадет в зрителя. Да и чего бояться? Зрителей в том месте нет, да и заградительная сетка для таких случаев висит.
Павел Маслов ("Спартак") получил желтую, уронив Федора Чалова у своей штрафной. А вот это уже интереснее. Тут и Куман не нужен.
Джикия пробил! Он обвел целую (два человека) стенку, но в створ не попал.
Сбит спартаковец Соболев. От ворот неблизко, метров 30. Хотя для Роналда Кумана такое расстояние - курам на смех
В основном мяч катится в центре поля. А игроки часто ошибаются
Дивеев бил головой - выше (да и мимо тоже) ворот
Право на угловой заработал ЦСКА. Это спартаковский защитник Рассказов выбил мяч за лицевую линию после прострела Фернандеса
ЦСКА отвечает своей атакой: почти с линии штрафной бьет Влашич. Мяч тихо покатился мимо ворот.
Спартаковец Понсе открылся в штрафной ЦСКА справа и пробил! Угол был острым, а мяч покатился вдоль ворот
Ошибся защитник ЦСКА Дивеев у своей штрафной. Мяч перехватил Соболев, но не смог его нормально обработать
Милая симпатичная гостья или (поди разбери) гость на стадионе!
Безбилетники на матче, с хвостиком 😁🐿#ЦСКАСпартак #ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/5usgFGQgyR— Миха Якубенко (@yakubenko_m) June 30, 2020
Зобнин ловко проник в штрафную; задев защитника Магнуссона, упал. Игра продолжилась, не останавливаясь
А сейчас армейцы дошли до линии штрафной, но пробить постеснялись и упустили момент. Последовала серия навесов и - мяч в руках спартаковского вратаря Максименко.
ЦСКА тоже может записать в актив атаку к воротам соперника. Но тут и до удара дело не дошло.
Удар Бакаева по воротам ЦСКА! Рядом со штангой пролетел мяч! Но это не первый удар в этом матче. Мгновениями ранее бил по воротам спартаковец Рассказов, но несильно - защитник заблокировал этот, с позволения сказать, "выстрел".
Матч начался! Прозвучал стартовый свисток арбитра Алексея Еськова! Пожелаем игрокам обойтись без травм, а болельщикам обеих (не знаю, насколько это реально) команд - пребывать в отличном настроении расположении духа!
Команды вышли на поле!
Главный тренер "Спартака" - Доменико Тедеско. Наставник ЦСКА - Виктор Гончаренко. После крупного поражения от "Зенита" он приболел (по неофициальной информации - безуспешно пытался уволиться), вместо него игру против "Динамо" оттренировал Сергей_Босс_Овчинников. Но сейчас Гончаренко снова в строю!
Несколько минут назад в Москве уже завершился один матч РПЛ. Было интересно
"Локомотив" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в матче РПЛ— Интерфакс (@interfax_news) June 30, 2020
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Кстати, болельщиков гостей здесь быть не должно. Поэтому вряд ли с трибун можно услышать что-то похожее на "Вперед, "Спартак"!". Возможно, что-то про "Спартак" дружно покричат болельщики ЦСКА, но если эти речевки я достоверно переложу в трансляцию, то недели полторы мне придется скрываться в самой дальней от входной двери комнате.
Поэтому фраза типа "трибуны ревут от восторга", пожалуй, будет слегка неуместна. Но если вы ее здесь обнаружите, значит матч очень интересный, а лично я - богат на эмоции.
По регламенту, "посвященному" пандемии, на трибунах сейчас могут присутствовать зрители в количестве лишь 10 процентов от вместимости стадиона. Плюс посетители ВИП-лож. Стадион "ВЭБ Арена" вмещает 30000 зрителей. Получается, что на дерби смогут прийти (не считая ВИП) три тысячи человек. Мда.
Стартовый состав ЦСКА:
🔥 Состав на дерби! #ЦСКАспартак pic.twitter.com/wuV2aW7fdb— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 30, 2020
Стартовый состав "Спартака"
👊 Наш состав на дерби #ЦСКАСпартак#ВпередСпартак pic.twitter.com/Ef2faotTl0— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) June 30, 2020
После паузы, вызванной пандемией коронавируса, ЦСКА в двух матчах набрал 1 очко, он дома проиграл "Зениту" (0:4), а в гостях сыграл вничью с "Динамо" (0:0). "Спартак" в двух встречах набрал 3 балла: в гостях взял верх над "Арсеналом" (3:2), на своем поле сыграл вничью с "Уфой" (0:0).
ЦСКА сейчас находится на пятом месте (37 очков), "Спартак" - на шестом (32). Команды борются за попадание в Лигу Европы.
Здравствуйте! Меня зовут Владимир Нардин, я и проведу для вас эту трансляцию. Матч пройдет на стадионе "ВЭБ Арена", домашнем для ЦСКА, и начнется в 20:30 по московскому времени.
Если вы любите трансляции матчей с участием команд, занимающих в турнирной таблице пятое и шестое места, то вам определенно сюда. Сегодня играют московские ЦСКА и "Спартак"! А ведь были у этих команд и более интересные времена...