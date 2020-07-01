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Буре заявил, что он вряд ли смог бы сдерживать эмоции на тренерской скамейке

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Чемпион мира по хоккею Павел Буре заявил, что его постоянно удивляет хладнокровие хоккейных тренеров. В частности, он привел пример экс-наставника сборной России Вячеслава Быкова.

"Я всегда удивляюсь тренерам, как они стоят на скамейке и не показывают эмоций. За последнее время меня очень сильно удивил Слава Быков, который тренировал на высочайшем уровне, добился огромных успехов. Но насколько он сам был спокойный", - сказал Буре в интервью YouTube-каналу Федерации хоккея России.

"Когда я его вижу, говорю: "Я бы в таком-то моменте взял бы клюшку и как минимум о борт ее сломал. А ты (спокойно) стоишь! Но я тебя знаю с 16 лет, знаю, что ты переживаешь, но не показываешь это". Я бы, наверное, так не смог, это отдельный талант", - добавил Буре.

Павел Буре выиграл золото ЧМ-1990 и бронзу ЧМ-1991. Также он серебряный (1998) и бронзовый (2002) призер Олимпийских игр.

Что касается Вячеслава Быкова, он, будучи игроком, стал двукратным (1988, 1992) олимпийским чемпионом и пятикратным (1983, 1986, 1989, 1990, 1993) чемпионом мира. В качестве тренера он дважды (2008, 2009) приводил сборную России к золоту ЧМ. Под его руководством Кубок Гагарина по разу выиграли "Салават Юлаев" (2010/11) и СКА (2014/15).

хоккей Павел Буре

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