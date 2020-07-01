"Зенит" выиграл у "Тамбова" и упрочил лидерство в РПЛ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:1 победили команду "Тамбов" в гостевом матче 25-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги.

На 43-й минуте в составе "Зенита" гол провел Сердар Азмун. На 88-й минуте Валерий Чупелка, реализовав пенальти, сравнял счет. На первой компенсированной ко второму тайму минуте Эмилиано Ригони забил победный для "Зенита" мяч.

Матч прошел в Нижнем Новгороде, где "Тамбов" проводит домашние матчи. По рекомендации Роспотребнадзора зрители на трибуны не допускались.

"Зенит" упрочил лидерство в турнирной таблице, набрав 59 очков. На 11 баллов он опережает идущий вторым "Локомотив", который накануне потерял очки, сыграв вничью (1:1) с "Крыльями Советов". На третьем месте идет "Краснодар", имеющий 44 очка; у него две игры в запасе.

Что касается "Тамбова", он на 14-м месте, 25 очков.