Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33

"Зенит" выиграл у "Тамбова" и упрочил лидерство в РПЛ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:1 победили команду "Тамбов" в гостевом матче 25-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги.

На 43-й минуте в составе "Зенита" гол провел Сердар Азмун. На 88-й минуте Валерий Чупелка, реализовав пенальти, сравнял счет. На первой компенсированной ко второму тайму минуте Эмилиано Ригони забил победный для "Зенита" мяч.

Матч прошел в Нижнем Новгороде, где "Тамбов" проводит домашние матчи. По рекомендации Роспотребнадзора зрители на трибуны не допускались.

"Зенит" упрочил лидерство в турнирной таблице, набрав 59 очков. На 11 баллов он опережает идущий вторым "Локомотив", который накануне потерял очки, сыграв вничью (1:1) с "Крыльями Советов". На третьем месте идет "Краснодар", имеющий 44 очка; у него две игры в запасе.

Что касается "Тамбова", он на 14-м месте, 25 очков.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

Новости по теме

Новости

Акинфеев попал в топ-10 вратарей мира по числу "сухих" матчей

Российская премьер-лига-2019/20

Матч РПЛ "Оренбург" - "Урал" не состоится из-за коронавируса

"Сельта" продлила контракт со Смоловым на 19 дней

Российская премьер-лига-2019/20

ЦСКА выиграл у "Спартака" в матче РПЛ

ЦСКА выиграл у "Спартака" в матче РПЛ
Российская премьер-лига-2019/20

"Локомотив" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в матче РПЛ

Российская премьер-лига-2019/20

ЦСКА - "Спартак". Онлайн

ЦСКА - "Спартак". Онлайн

Сироткин вновь стал резервным пилотом команды "Формулы-1" Renault

Сироткин вновь стал резервным пилотом команды "Формулы-1" Renault

Василий Шестаков: FIAS разработала проект проведения соревнований по самбо в соответствии с требованиями МОК и ВОЗ

Василий Шестаков: FIAS разработала проект проведения соревнований по самбо в соответствии с требованиями МОК и ВОЗ
Российская премьер-лига-2019/20

"Оренбургу" присудили техническое поражение за отказ от игры с "Краснодаром"

"Оренбургу" присудили техническое поражение за отказ от игры с "Краснодаром"

РФС передумал исключать из чемпионата команду за две неявки

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');