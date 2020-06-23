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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:08

Теннисист Новак Джокович и его жена заразились коронавирусом

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Первая ракетка мира по рейтингу АТР, сербский теннисист Новак Джокович заболел коронавирусом COVID-19, сообщает агентство Associated Press.

Взятые у спортсмена анализы дали положительный результат. Инфекция также выявлена у его супруги.

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Джокович стал уже четвертым спортсменом, у которого выявили коронавирус после серии теннисных матчей в Белграде, а затем в Хорватии.

Ранее Джоковича критиковали за организацию этого выставочного турнира и приглашение на него теннисистов из разных стран, в то время как в мире продолжается пандемия коронавируса.

Хроника 09 января – 23 июня 2020 годаПандемия коронавируса
теннис Новак Джокович

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