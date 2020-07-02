На матч "Краснодар" – "Зенит" назначен арбитр Карасев

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Центральный матч 26-го тура чемпионата Российской премьер-лиги обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, сообщает пресс-служба РФС.

Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Мосякин, Илья Елеференко; резервный судья - Сергей Иванов. За работу с системой VAR будет отвечать Евгений Турбин, ассистент - Александр Богданов.

Матч "Краснодар" – "Зенит" пройдет 5 июля и стартует в 20:30 мск.

В настоящее время "Зенит" лидирует в турнирной таблице, набрав 59 очков. "Краснодар" при игре в запасе занимает третье место, 45 баллов. Между ними располагается "Локомотив" (48 очков).

На остальные матчи 26-го тура назначены следующие рефери:

4 июля. "Динамо" - "Арсенал": судья - Владислав Безбородов, "Спартак" - "Тамбов": судья - Владимир Москалёв, "Крылья Советов" - "Ростов": судья - Николай Волошин, "Локомотив" - "Сочи": судья - Алексей Матюнин, "Ахмат" - ЦСКА: судья - Павел Кукуян.

5 июля. "Уфа" - "Урал": судья - Сергей Лапочкин, "Рубин" - "Оренбург": судья - Кирилл Левников.

Чемпионат России по футболу был возобновлен 19 июня.