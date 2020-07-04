Алексей Миранчук признан лучшим футболистом РПЛ в июне

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Тинькофф Российская премьер-лига назвала лучших футболистов и тренера июня, сообщает пресс-служба соревнования в субботу.

Алексей Миранчук был единогласно выбран лучшим футболистом июня. В голосовании принимали участие эксперты РПЛ, телеканала "Матч.Премьер", а также болельщики.

Полузащитник "Локомотива" после рестарта сезона помог "железнодорожникам" набрать семь очков в трех турах, Миранчук забил все четыре гола команды: победный "Оренбургу", дубль "Рубину" и мяч "Крыльям" на пятой добавленной минуте. С девятью голами 24-летний игрок - лучший бомбардир "Локомотива" наряду с Гжегожем Крыховяком.

Лига и болельщики лучшим тренера июня признали Сергея Семака из петербургского "Зенита". Под руководством 44-летнего тренера "Зенит" приближается ко второму чемпионству подряд: "сине-бело-голубые" выиграли все матчи после возобновления сезона, а их отрыв от второго места вырос до 11 очков.

Эксперты телеканала остановили свой выбор на тренере грозненского "Ахмата" Игоре Шалимове. Его клуб в июне одержал две победы в трёх матчах и поднялся с последнего места на 13-е.

Лучшим голом прошедшего месяца стал точный удар 17-летнего полузащитника "Ростова" Романа Романова, который отличился в матче 23-го тура с "Сочи" (1:10). Юный футболист открыл счет уже на первой минуте и стал автором самого молодого гола в истории клуба. На "Фиште" за "желто-синих" играл самый молодой состав в истории РПЛ - его средний возраст составлял 17,8 лет. За Романова проголосовали болельщики и эксперты "Матч.Премьер".

Эксперты РПЛ отдали свой голос за второй гол полузащитника "Урала" Эрика Бикфалви в ворота "Тамбова" в 24-м туре.