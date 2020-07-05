Умер серебряный призер Евро-1972 в составе сборной СССР по футболу Трошкин

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Бывший футболист сборной СССР и киевского "Динамо" Владимир Трошкин ушел из жизни в воскресенье в возрасте 72 лет.

"Сегодня на 73-м году жизни скончался выдающийся в прошлом игрок киевского "Динамо" и сборной СССР Владимир Николаевич Трошкин", - сообщает пресс-служба клуба из столицы Украины.

В составе киевского клуба Трошкин стал четырехкратным чемпионом СССР, а также по разу выиграл Кубок СССР, Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА. В составе сборной СССР он завоевал серебро чемпионата Европы-1972 и бронзу Олимпиады-1976.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис отмечает Трошкина как неординарного человека, " который оставил яркий след в истории "Динамо".

"Владимир Трошкин - это пример настоящего динамовца, бойца на футбольном поле, игрока, который никогда не сдавался", - сказал Суркис.

"Владимир Николаевич был важной частью легендарного "Динамо" 70-х годов, его самоотверженность на футбольном поле помогала динамовской команде одерживать выдающиеся победы в истории украинского и советского футбола", - подчеркнул он.

"Все мы, кто имел честь знать Владимира Николаевича, всегда будем помнить его как человека, который шел только вперед, который ставил перед собой только максимальные задачи, который всегда был профессионалом своего дела", - заявил Суркис, выразив соболезнования родным и близким покойного.