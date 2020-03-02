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СAS изучит заявление о поддельных подписях по делу биатлонисток из РФ

СAS изучит заявление о поддельных подписях по делу биатлонисток из РФ
Российские биатлонистки у здания штаб-квартиры спортивного арбитражного суда
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков предоставил МОК поддельные подписи в документах по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

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Об этом, ссылаясь на адвокатов, сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

"Григорий Родченков подделывал подписи на тех самых документах, на которые ориентируется МОК и ВАДА. И CAS принял заявление российских адвокатов, и будет требовать у МОК объяснения. Вы представляете, как сильно это меняет дело", - заявил Губерниев в своем обращении в инстаграме.

Комментируя ситуацию, председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев выразил надежду на то, что спортсменки, которых в итоге пожизненно дисквалифицировали, получат компенсацию.

"Будем надеяться, что суд примет решение о выплате компенсаций биатлонисткам, несправедливо пострадавшим от решения МОК", - цитирует Дегтярева пресс-служба комитета.

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"Лишение заслуженных наград и пожизненное отстранение от Олимпийских игр - это серьезный удар для спортсмена, для болельщиков, большая потеря для всей страны. (. . .) МОК и ВАДА принимали и продолжают принимать решения о судьбе спортсменов всей страны, основываясь на заявлениях разыскиваемого за совершение ряда уголовных преступлений Григория Родченкова. А теперь выясняется, что и на основе поддельных документов", - добавил депутат.

"Наши спортсмены не опустили руки. Продолжили защищаться, оспаривать неправомерные решения в международных судах, добиваться справедливости. Не последнюю роль тут сыграла и поддержка Михаила Дмитриевича Прохорова, так как не каждый спортсмен может себе позволить нанять дорогостоящих адвокатов", - отметил он.

Ранее сообщалось, МОК дисквалифицировал спортсменок за причастность к нарушениям антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи по итогам выводов работы комиссии Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб, взятых в Сочи.

Зайцева завоевала серебро Игр 2014 года в эстафете. Вилухина в Сочи завоевала две серебряные медали: в спринте и в эстафете. Романова стала обладательницей серебряной награды ОИ-2014 в эстафете. Этих наград биатлонистки были лишены.

биатлон ВАДА МОК CAS

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