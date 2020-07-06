Полузащитник Неманья Матич продлил контракт с "Манчестер Юнайтед"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной Сербии по футболу Неманья Матич подписал новое соглашение с английским "Манчестер Юнайтед".

Как сообщается на сайте, клуба контракт будет действовать до июня 2023 года.

Матич стал игроком "Манчестер Юнайтед" в 2017 году, он провел за команду 114 матчей.

В составе МЮ 31-летний Матич титулов еще не выигрывал, зато на его счету три выигранных чемпионата Англии в составе предыдущего клуба – лондонского "Челси".

Также он играл за сербскую "Колубару", словацкий " Кошице", нидерландский "Витесс" и португальскую "Бенфику".