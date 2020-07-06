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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:00

НХЛ сообщила о 23 заболевших коронавирусом игроках

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Около 3 тысяч тестов на COVID-19 прошли игроки Национальной хоккейной лиги в рамках второго этапа плана возобновления сезона.

"На понедельник, 6 июля 396 игроков приняли участие в тренировках в клубных центрах в рамках второго этапа Плана возобновления сезона. Среди этих игроков было сделано более 2900 тестов на COVID-19 (в том числе более 1400 на прошлой неделе). Из них 23 результата дали положительную реакцию", - говорится в сообщении пресс-службы НХЛ.

Все игроки, сдавшие положительный тест, находятся в самоизоляции "и следуют протоколам Центров по контролю и профилактике заболеваний США и Министерства здравоохранения Канады".

Имена хоккеистов и их клубную принадлежность НХЛ раскрывать не собирается.

Сезон-2019/20 в НХЛ был прерван в марте, его возобновление ожидается в августе.

хоккей НХЛ

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