Овечкин в девятый раз лучшим снайпером чемпионата НХЛ

Александр Овечкин Фото: Reuters

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин и форвард "Бостона" Давид Пастрняк стали лучшими снайперами досрочно завершившегося регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Каждый из них забросил по 48 шайб, оба становятся обладателями приза "Морис Ришар Трофи".

При этом Овечкин получает приз в девятый раз, Пастрняк – впервые.

Лауреатом награды россиянин ранее становился в 2008, 2009 годах, с 2013 по 2016 гг., а также в 2018 и 2019 годах. Наивысший его показатель по числу голов в регулярном чемпионате – 65 (2008 г.).

Овечкин начал профессиональную карьеру в 2001 году в московском "Динамо". С 2005 года он выступает за "Вашингтон", является капитаном команды. В 2018 году "Вашингтон" вместе с Овечкиным впервые выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России стал трехкратным чемпионом мира.

В общей сложности в карьере в НХЛ на счету Овечкина 706 голов.

Что касается приза "Морис Ришар Трофи", впервые он был вручен в 1999 году. Его обладателем тогда стал финский форвард "Анахайма" Теему Селянне, забросивший 47 шайб. Из россиян лауреатами также два раза становился Павел Буре из "Флориды", один раз – Илья Ковальчук" из "Атланты".

В ночь на среду НХЛ объявила, что регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершен досрочно, сезон будет возобновлен матчами плей-офф.