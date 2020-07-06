"Зенит" получит чемпионский трофей после матча с "Сочи"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Церемония награждения петербургского ФК "Зенит", досрочно выигравшего чемпионат России по футболу, пройдет по окончании матча 27-го тура соревнования против "Сочи", сообщает пресс-служба РПЛ.

Игра пройдет 8 июля в Петербурге.

В этом сезоне организаторам турнира пришлось изготовить новый чемпионский кубок. Предыдущий по окончании прошлого сезона был отдан на вечное хранение тому же "Зениту", как клубу, пять раз выигравшему чемпионат России. Нынешний выигрыш стал шестым.

"Зенит" досрочно обеспечил итоговое первое место нынешнего чемпионата в воскресенье, победив на выезде "Краснодар" со счетом 4:2. После этой победы он тал недосягаем для ближайших преследователей.

По числу триумфов в чемпионатах России "Зенит" сравнялся с московским ЦСКА – по шесть. 10 раз чемпионом становился столичный "Спартак", три раза – московский "Локомотив", два раза – казанский "Рубин", один раз – владикавказская "Алания".