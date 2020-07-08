Отказ встать на колено перед гонкой F1 Квят объяснил русским менталитетом

Пилоты "Формулы - 1" перед стартом Гран-при Австрии Фото: ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят заявил, что преклонять колено перед началом гонки "Формулы-1" в Австрии он не стал в связи с тем, что такой жест противоречит его взглядам на жизнь.

"Когда предложили, как жест борьбы против расизма, встать на колено, мне это было немного непонятным, потому что это, так скажем, немного против моего менталитета русского. Все-таки встают на колено перед родиной, перед флагом, перед богом", - сказал Квят Первому каналу.

Перед стартом Гран-при Австрии в воскресенье пилоты провели акцию в знак солидарности с движением против расизма. Часть из них преклонили колено, однако шестеро пилотов, включая Квята, отказались сделать это и просто стояли рядом.

End Racism.



One cause. One commitment.



As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal.#WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

Гран-при Австрии стал первым этапом "Формулы-1" в сезоне-2020. Из-за пандемии коронавируса часть этапов чемпионата, традиционно стартующего весной, была отменена и перенесена. К настоящему моменту руководство "Королевских гонок" утвердило восемь этапов. Вопрос о проведении в Сочи Гран-при России остается пока открытым.

Первый этап в сезоне выиграл финн Валттери Боттас из Mercedes, Квят сошел с дистанции незадолго до финиша.