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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:26

Судью матча "Ростов" - "Уфа" заменят из-за выявленного COVID-19

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Резервный арбитр матча 27-го тура Российской премьер-лиги "Ростов" -"Уфа" Артем Чистяков не сможет работать на игре из-за выявленного у него коронавируса, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"В матче "Ростов" - "Уфа" резервным арбитром вместо Артема Чистякова назначен Владимир Сельдяков. Замена резервного арбитра связана с получением Артемом Чистяковым положительного теста на коронавирус", - говорится в сообщении.

Матч "Ростов" - "Уфа" пройдет в среду и начнется в 20:30 мск.

Это не первый случай заражения вирусом COVID-19 в отечественном судейском корпусе. В июне коронавирус подхватил Максим Гаврилин, который должен был работать в качестве ассистента главного судьи на матче между тульским "Арсеналом" и московским "Спартаком". Гаврилина заменили.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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