Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:29

Умер экс-тренер сборной СССР по футболу Владимир Сальков

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - На 84-м году жизни скончался бывший тренер национальной и олимпийской сборных СССР по футболу Владимир Сальков, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

"Российский футбольный союз выражает соболезнования родным и близким Владимира Салькова", - говорится в сообщении.

Будучи игроком, Сальков защищал цвета "Крыльев Советов" и "Шахтера". В качестве тренера помогал наставникам в сборной СССР. С его участием в тренерском штабе олимпийская сборная СССР команда выиграла золото Игр-1988.

Также Сальков долгие годы входил в состав КДК РФС, работал спортивным директором московского ЦСКА.

футбол

Новости по теме

Новости

Президент Грузии осудила переход баскетболиста сборной страны в ЦСКА

Президент Грузии осудила переход баскетболиста сборной страны в ЦСКА

Сборная России по футболу сыграет со Швецией и Молдавией осенью

Минспорт РФ разрешил проведение всероссийских соревнований

Что случилось этой ночью: четверг, 9 июля

Российская премьер-лига-2019/20

Новым гендиректором "Спартака" стал Газизов из "Уфы"

Российская премьер-лига-2019/20

"Спартак" и "Локомотив" сыграли вничью в матче РПЛ

Российская премьер-лига-2019/20

ЦСКА разгромил "Оренбург" в матче РПЛ

Российская премьер-лига-2019/20

"Зенит" в статусе чемпиона-2019/20 выиграл у "Сочи" матч РПЛ

"Зенит" в статусе чемпиона-2019/20 выиграл у "Сочи" матч РПЛ

Фернандо Алонсо вернулся в "Формулу-1", став пилотом Renault

Фернандо Алонсо вернулся в "Формулу-1", став пилотом Renault

Отказ встать на колено перед гонкой F1 Квят объяснил русским менталитетом

Отказ встать на колено перед гонкой F1 Квят объяснил русским менталитетом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');