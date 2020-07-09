Умер экс-тренер сборной СССР по футболу Владимир Сальков

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - На 84-м году жизни скончался бывший тренер национальной и олимпийской сборных СССР по футболу Владимир Сальков, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

"Российский футбольный союз выражает соболезнования родным и близким Владимира Салькова", - говорится в сообщении.

Будучи игроком, Сальков защищал цвета "Крыльев Советов" и "Шахтера". В качестве тренера помогал наставникам в сборной СССР. С его участием в тренерском штабе олимпийская сборная СССР команда выиграла золото Игр-1988.

Также Сальков долгие годы входил в состав КДК РФС, работал спортивным директором московского ЦСКА.