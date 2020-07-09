Сборная России получила wild card на мужской ЧМ-2021 по гандболу

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Сборная России по гандболу получила специальное приглашение (wild card) для выступления на чемпионате мира 2021 года среди мужчин, сообщает пресс-служба Международной федерации гандбола (IHF).

Помимо россиян, wild card получила также сборная Польши.

"IHF получила несколько запросов wild card от федераций. Общее развитие гандбола в соответствующей стране, влияние, которое wild card оказала бы на глобальное развитие гандбола, а также экономическая составляющая, особенно во времена COVID-19, были приняты во внимание в процесс принятия решений", - говорится в сообщении.

"Проанализировав ситуацию, включая плюсы и минусы разных стран, совет IHF принял решение о присвоении wild card национальным федерациям Польши и России", - отмечается в тексте сообщения.

Ранее сборная России неудачно выступила на чемпионате Европы-2020, заняв 22-е место. У нее был шанс пробиться на ЧМ через квалификационный отбор, но он был отменен из-за пандемии коронавируса.

ЧМ-2021 пройдет в Египте.