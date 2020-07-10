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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:00

Определились четвертьфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА

Определились четвертьфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА
1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА: "Реал Мадрид" - "Манчестер Сити"
Фото: AP/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Победитель пары "Реал" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия) в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА сыграет с победителем пары "Лион" (Франция) – "Ювентус" (Италия).

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Жеребьевка 1/4 финала турнира прошла в Ньоне в пятницу.

Другие пары четвертьфинала выглядят следующим образом: "РБ Лейпциг" (Германия) – "Атлетико" (Испания), "Наполи" (Италия)/"Барселона" (Испания) - "Челси" (Англия)/"Бавария" (Германия), "Аталанта" (Италия) — "Пари Сен Жермен" (Франция).

Сезон в Лиге чемпионов был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. В связи с этим несколько пар не успели провести ответные матчи 1/8 финала турнира. Речь идет о парах "Манчестер Сити" – "Реал" (результат первого матча – 2:1), "Ювентус" – "Лион" (0:1), "Бавария" – "Челси" (3:0) и "Барселона" – "Наполи" (1:1). Ответные матчи в этих парах пройдут 7-8 августа.

Оставшаяся часть турнира пройдет в Лиссабоне в формате "Финала восьми", в котором примут участие клубы, прошедшие стадию 1/8 финала. Данный этап подразумевает по одному (вместо традиционных гостевых и домашних) матчу в каждой паре на выбывание. С 12 по 15 августа пройдут четвертьфиналы, 18-19 августа – полуфиналы, 23 августа – финал.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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