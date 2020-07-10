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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:37

Международная веломногодневка "Пять колец Москвы"-2020 отменена

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Организаторы многодневной велогонки "Пять колец Москвы" объявили о решении не проводить соревнование в нынешнем году.

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"Международная многодневная гонка "Пять колец Москвы" не состоится в 2020 году в связи со сложившейся ситуацией из-за пандемии коронавируса", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации велоспорта России.

Ранее гонка была перенесена на август после отмены всех весенних стартов, "но из-за последствий ограничений, в частности, по международному авиасообщению, было принято решение об отмене соревнований".

В сообщении говорится, что "дальнейшие решения по календарю будут приниматься в соответствии с эпидемиологической ситуацией, рекомендациями Роспотребнадзора".

"Согласно проекту календаря, в июле планируется провести Всероссийские соревнования в Ижевске, в организации которых будут соблюдаться все меры по санитарной безопасности, в том числе согласно протоколу UCI (Международного союза велосипедистов – ИФ)", - отмечается в тексте сообщения.

"Пять колец Москвы" – ежегодная международная велогонка, традиционно проходящая в российской столице в мае.

велоспорт

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