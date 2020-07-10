Драчев покинул пост главы Союза биатлонистов России

Он решил сосредоточиться на делах в качестве депутата Госдумы

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев Фото: Reuters

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев сложил свои полномочия в этом качестве, сообщает пресс-служба СБР в пятницу.

Решение связано с намерением Драчева сосредоточиться на работе над законопроектами в Госдуме, депутатом которой он является.

"На сегодняшний день, после принятия поправок к Конституции Российской Федерации, стало очевидным, что необходимо полностью сконцентрироваться на работе над законопроектами, которые необходимы в связи принятыми поправками. Граждане Российской Федерации поддержали предложенные поправки к основному закону страны, а поскольку мы представляем их интересы в Государственной Думе, то должны сейчас полностью сосредоточиться на работе", - сказал Драчев.

"Таким образом, дополнительная нагрузка в Государственной Думе не даст мне возможности сосредоточиться на работе по линии СБР. В такой ситуации мне не представляется возможным со всей привычной отдачей погрузиться в биатлон и особенно грядущую подготовку сборной команды нашей страны к предстоящим Олимпийским играм 2022 года", - отметил он.

Драчев отметил, что на посту президента СБР им было много сделано "на благо развития нашего любимого зимнего Олимпийского вида спорта".

"Также выражаю готовность и в дальнейшем оказывать консультативную поддержку своему приемнику и его команде специалистов. Будем и дальше работать и поддерживать биатлон", - сказал Драчев.

В качестве президента СБР Драчев работал с 2018 года. Срок его полномочий истекал в 2022 году, однако волна критики со стороны ряда именитых биатлонистов и тренеров привела к решению провести 11 июля нынешнего года выборы нового президента и состава правления союза.

С 2017 года членство СБР в Международном союзе биатлонистов (IBU) ограничено. Ограничения не касаются выступления российских биатлонистов под российским флагом, однако, Россия не может претендовать на проведение у себя международных турниров и не может выдвигать своих кандидатов в руководящие органы IBU.

Единственным кандидатом на пост главы СБР теперь является Виктор Майгуров.

Владимир Драчев - четырехкратный чемпион мира. Кроме того, он по разу выиграл серебро и бронзу Олимпийских игр.

Виктор Майгуров - трехкратный чемпион мира, также на его счету две бронзовые медали Олимпийских игр.