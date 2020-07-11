"Ахмат" и "Зенит" сыграли вничью в 28-м туре РПЛ
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Грозненский "Ахмат" сыграл вничью 1:1 с петербургским "Зенитом" в домашнем матче 28-го тура чемпионата Тинькофф Российской премьер-лиги.
На 6-й минуте в составе "Ахмата" отличился Олег Иванов. В составе гостей гол забил Себастьян Дриусси (22-я минута).
На 34-й минуте был удален полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони.
"Зенит" сыграл в матче в статусе чемпиона текущего сезона. У петербуржцев 66 очков, "Ахмат" - 31. Грозненцы занимают 12-ю строчку в турнирной таблице.