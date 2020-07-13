CAS отменил дисквалификацию "Манчестер Сити" в еврокубках

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение УЕФА отстранить английский футбольный клуб "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на два сезона.

CAS на своем сайте отмечает, что большинство зарегистрированных Органом финансового контроля УЕФА (CFCB) нарушений клуба "были либо не доказаны, либо устарели". В связи с этим, отмечают в CAS, было неуместным вводить запрет на участие в клубных соревнованиях УЕФА".

Помимо этого, CAS снизил с 30 млн евро до 10 млн евро сумму штрафа, наложенную на "Манчестер Сити".

14 февраля УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два сезона и оштрафовал клуб на 30 млн евро за серьезные нарушения правил лицензирования и финансирования. Судебная палата CFCB установила, что "Манчестер Сити" завысил спонсорские доходы в период с 2012 по 2016 годы в своей отчетности, которую впоследствии передал УЕФА. Также CFCB пришла к выводу, что в нарушение правил клуб не сотрудничал в расследовании этого дела с судебной палатой.

"Манчестер Сити" вскоре обжаловал решение УЕФА в CAS.