Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:08

CAS отменил дисквалификацию "Манчестер Сити" в еврокубках

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение УЕФА отстранить английский футбольный клуб "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на два сезона.

СпортВ "Манчестер Сити" назвали неправдой обвинения УЕФА, за который клуб был наказанЧитать подробнее

CAS на своем сайте отмечает, что большинство зарегистрированных Органом финансового контроля УЕФА (CFCB) нарушений клуба "были либо не доказаны, либо устарели". В связи с этим, отмечают в CAS, было неуместным вводить запрет на участие в клубных соревнованиях УЕФА".

Помимо этого, CAS снизил с 30 млн евро до 10 млн евро сумму штрафа, наложенную на "Манчестер Сити".

14 февраля УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два сезона и оштрафовал клуб на 30 млн евро за серьезные нарушения правил лицензирования и финансирования. Судебная палата CFCB установила, что "Манчестер Сити" завысил спонсорские доходы в период с 2012 по 2016 годы в своей отчетности, которую впоследствии передал УЕФА. Также CFCB пришла к выводу, что в нарушение правил клуб не сотрудничал в расследовании этого дела с судебной палатой.

"Манчестер Сити" вскоре обжаловал решение УЕФА в CAS.

Манчестер Сити УЕФА CFCB CAS

Новости по теме

Новости
Российская премьер-лига-2019/20

"Краснодар" разгромил "Урал" в чемпионате России по футболу

Российская премьер-лига-2019/20

ЦСКА сыграл вничью с "Рубином" в 28-м туре РПЛ

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии "Формулы-1"

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии "Формулы-1"

Умер чемпион мира по футболу в составе сборной Англии Джек Чарльтон

Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России

Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России

Олимпийский чемпион Дацюк продлил контракт с "Автомобилистом"

Российская премьер-лига-2019/20

РПЛ перенесла матчи "Рубин" – "Ростов" и "Локомотив" – ЦСКА на 16 июля

Стали известны пары 1/4 финала Лиги Европы УЕФА

Определились четвертьфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА

Определились четвертьфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА

"Формула-1" утвердила проведение Гран-при России в Сочи в 2020 году

"Формула-1" утвердила проведение Гран-при России в Сочи в 2020 году
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');