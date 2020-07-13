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Хоккеист сборной России Капризов перешел в "Миннесоту"

Хоккеист сборной России Капризов перешел в "Миннесоту"
Хоккеист Кирилл Капризов
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" подписал контракт с нападающим сборной России Кириллом Капризовым.

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Как сообщается на сайте клуба, срок действия соглашения составит два года.

"Мы рады официально подписать и приветствовать Кирилла в нашей организации", - приводятся слова генерального менеджера "Миннесоты" Билла Герина.

"Кирилл - умный и динамичный нападающий, и мы с нетерпением ожидаем его включения в свой состав на следующий сезон", - сказал Герин.

В шести сезонах в Континентальной хоккейной лиге Капризов набрал 230 (113+117 по системе "гол+пас") очков. В составе ЦСКА он выиграл Кубок Гагарина.

Капризов – воспитанник новокузнецкого хоккея, играл за местную команду "Металлург" с 2013 по 2016 год, после чего перешел в уфимский "Салават Юлаев". С 2017 года он играл в ЦСКА.

В составе российской сборной форвард выиграл золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане, забросив решающую шайбу в овертайме финального матча против Германии.

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