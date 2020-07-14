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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:54

Чикагский марафон в 2020 году отменен из-за коронавируса

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Организаторы традиционного марафона в Чикаго отменили забега в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

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"Организаторы забега и город Чикаго объявили о решении отменить Чикагский марафон-2020 и все сопутствующие мероприятия в связи с продолжающимися проблемами здравоохранения, вызванными пандемией коронавируса", - сообщает пресс-служба марафона.

Каждый успевший зарегистрироваться на участие в забеге может получить средства, оплаченные на взнос, обратно. Также предлагается задействовать этот взнос в одном из следующих трех марафонов в Чикаго.

Марафон должен был пройти 11 октября.

Впервые он прошел в 1977 году. В 1987 году марафон не состоялся из-за проблем, связанными со спонсорами; тогда вместо него прошел полумарафон.

Дважды Чикагский марафон выиграли представители России – Светлана Захарова (2003) и Лидия Григорьева (2008).

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