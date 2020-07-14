Россиянин Ян вошел в топ-15 бойцов UFC после выигрыша чемпионского пояса
Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Петр Ян, ставший чемпионом в легчайшем весе, попал в топ-15 рейтинга бойцов UFC в мире вне зависимости от весовой категории.
Как сообщается на сайте UFC, россиянин занимает 13-е место.
Возглавляет рейтинг американец Джон Джонс, являющийся чемпионом в полутяжелом весе. Россиянин Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC в легком весе, располагается на второй строчке.
12 июля 27-летний Петр Ян завоевал чемпионский пояс, победив на турнире UFC 251 бразильца Жозе Алду. Турнир прошел в ОАЭ.