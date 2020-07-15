"Краснодар" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в РПЛ
Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Матч 29-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между самарскими "Крыльями Советов" и "Краснодаром" завершился вничью.
Результат встречи, прошедшей в Самаре, - 0:0.
"Краснодар" доигрывал матч в меньшинстве: на 82-й минуте вторую желтую карточку получил Сергей Петров.
"Краснодар" в настоящий момент занимает третье место, набрав 49 очков. При игре в запасе команда отстает на два балла от "Локомотива". "Крылья Советов" – на 15-м месте, 28 очков.