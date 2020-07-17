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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:49

Глава МОК Бах заявил о готовности баллотироваться на новый срок

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах готов выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах главы МОК.

"Если этого захотят члены МОК, то я готов баллотироваться на второй срок в качестве президента МОК и продолжать служить вам и олимпийскому движению, которое мы все так любим, в течение еще четырех лет", - заявил Бах в ходе своего выступления на сессии МОК.

Бах возглавляет МОК с сентября 2013 года. При нем, в частности, Россия провела зимнюю Олимпиаду-2014 в Сочи.

МОК Томас Бах

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