Чемпион мира Шюррле завершил карьеру после игры в "Спартаке"

Немецкий футболист Андре Шюррле Фото: Reuters

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Немецкий футболист Андре Шюррле объявил о завершении карьеры.

"Это решение давно созрело", - приводит слова 29-летнего спортсмена Der Spiegel.

Сезон-2019/20 нападающий провел в московском "Спартаке", который арендовал игрока у дортмундской "Боруссии". Срок действия арендного соглашения составлял один сезон. После паузы, вызванной пандемией коронавируса, руководство "Спартака" решило аренду не продлевать.

На счету Шюррле два гола за "Спартак".

На клубном уровне он также защищал цвета немецких "Майнца", "Байера", "Вольфсбурга", английских "Челси" и "Фулхэма". В составе "Челси" он выиграл чемпионат Англии-2014/15, в составе сборной Германии – чемпионат мира-2014.