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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:03

Сербский нападающий Деспотович перешел в "Рубин"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Рубин" подписал соглашение с экс-нападающим "Оренбурга" Джордже Деспотовичем.

"Рубин" подписал трехлетний контракт с 28-летним сербским нападающим Джордже Деспотовичем" - говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба во вторник.

Отмечается, что Деспотович перешел в команду в статусе свободного агента, он будет выступать за "Рубин" под номером "9". Нападающий прошел медосмотр и присоединился к команде

Деспотович выступал за клубы "Сопот", "Спартак Суботица", "Црвена Звезда" (все - Сербия), "Локерен" (Бельгия), "Жетысу", "Кайрат", "Астана", "Тобол" (все - Казахстан), с 2018 по 2020 год выступал за "Оренбург" (12 голов в 43 матчах в Премьер-лиге). Чемпион Казахстана в составе клуба "Астана".

футбол ФК Рубин

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