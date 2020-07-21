Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:45

"Динамо" и "Рубин" предложили контракт Кокорину

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российский футболист Александр Кокорин получил предложения о контракте от московского "Динамо" и казанского "Рубина", сообщает "Спорт-Экспресс".

Сообщается, что решение форвард примет не раньше понедельника: на следующей неделе Кокорин должен встретиться с президентом "Сочи" (за который он играет на правах аренды) Борисом Ротенбергом.

В текущем сезоне нападающий провел в премьер-лиге за "Сочи" 10 матчей и забил семь мячей.

Права на 29-летнего футболиста принадлежат петербургскому "Зениту".

футбол Александр Кокорин

Новости по теме

Новости

20 случаев заражения COVID-19 зафиксировано в ХК "Авангард"

Глава судей заявил об отсутствии ошибок в пользу "Зенита" в матче со "Спартаком"

Умер создавший образ Олимпийского Мишки художник Чижиков

Умер создавший образ Олимпийского Мишки художник Чижиков

"Золотой мяч" впервые в истории не будет вручен

"Золотой мяч" впервые в истории не будет вручен
Российская премьер-лига-2019/20

"Локомотив" завоевал серебро РПЛ после поражения "Краснодара" от "Динамо"

Экс-тренер "Баварии" Ковач возглавил "Монако" Головина

"Зенит" победил "Спартак" и вышел в финал Кубка России по футболу

"Зенит" победил "Спартак" и вышел в финал Кубка России по футболу

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Парфенов подал в отставку с поста главного тренера ФК "Урал"

Парфенов подал в отставку с поста главного тренера ФК "Урал"

"Химки" победили "Урал" и вышли в финал Кубка России по футболу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');