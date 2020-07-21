"Динамо" и "Рубин" предложили контракт Кокорину

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российский футболист Александр Кокорин получил предложения о контракте от московского "Динамо" и казанского "Рубина", сообщает "Спорт-Экспресс".

Сообщается, что решение форвард примет не раньше понедельника: на следующей неделе Кокорин должен встретиться с президентом "Сочи" (за который он играет на правах аренды) Борисом Ротенбергом.

В текущем сезоне нападающий провел в премьер-лиге за "Сочи" 10 матчей и забил семь мячей.

Права на 29-летнего футболиста принадлежат петербургскому "Зениту".