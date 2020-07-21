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Футболист "Спартака" Ещенко отстранен на три матча за оскорбительный ребус на майке

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) на три матча дисквалифицировал защитника московского "Спартака" Андрея Ещенко, заявил глава ведомства Артур Григорьянц.

"По результатам матча 1/2 финала Кубка России "Зенит" - "Спартак" футболист "Спартака" Андрей Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 000 рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием", - приводит слова Григорьянца пресс-служба РФС.

После проигранного "Спартаком" матча "Зениту" (1:2) в Петербурге 19 июля фотографы запечатлели Ещенко, шедшего по полю в майке с изображением ребуса оскорбительного характера.

футбол ФК Спартак

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