"Химки" решили выступить в Российской премьер-лиге-2020/21

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Подмосковный футбольный клуб "Химки" решил воспользоваться правом сыграть в чемпионате Российской премьер-лиге, договорившись с инвестором, сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

"Наше окончательное решение. "Химки" — в премьер-лиге. Парни и тренерский штаб это заслужили", - приводит слова Терюшкова "Спорт-Экспресс".

"Принципиальная договоренность с инвестором есть. Он наш, местный. Поэтому идем в премьер-лигу. Сохраняем состав и тренерский штаб", - сказал министр.

В досрочно завершившемся первенстве ФНЛ "Химки" заняли второе место и получили путевку в РПЛ. Однако ситуация с финансированием в клубе поставило под вопрос участие команды в главном дивизионе отечественного футбола. Подразумевалось, что "Химки" продолжат выступление в ФНЛ, а команда, финишировавшая на предпоследнем, 15-м месте в РПЛ, сохранит путевку в премьер-лиге.