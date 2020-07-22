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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:58

КХЛ допустила перенос старта сезона

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига рассмотрит перенос старта регулярного чемпионата сезона-2020/21 только в случае резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе КХЛ.

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"Эта дата (2 сентября) остается основной для лиги и клубов, с расчетом на нее подготовлен календарь чемпионата. В то же время приоритетом для лиги было и остается здоровье всех участников чемпионата. КХЛ совместно с клубами делает все возможное для того, чтобы не допустить переноса старта регулярного сезона. Только резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в стране может оказать влияние на дату старта", - заявил собеседник агентства.

В КХЛ подчеркнули, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в клубах отслеживается медицинским управлением лиги в режиме онлайн.

"Клубы придерживаются рекомендаций, разработанных КХЛ, и предпринимают необходимые меры профилактики коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.

"Для игроков с подтвержденным положительным анализом на COVID-19 соблюдается карантинный режим, тестирование хоккеистов и других сотрудников клубов проводится на регулярной основе. Клубы оперативно меняют предсезонные планы, исходя из сложившейся ситуации. При этом предсезонная подготовка идет с учетом того, что регулярный чемпионат начнется 2 сентября 2020 года", - добавили в лиге.

Ранее сообщалось о вспышках коронавируса в омском" Авангарде ", московских "Спартаке" и ЦСКА, а также в фарм-клубе столичного" Динамо ".

Из-за пандемии коронавируса не был доигран предыдущий сезон в КХЛ.

хоккей КХЛ

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