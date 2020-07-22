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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:36

"Краснодар" завоевал бронзу РПЛ и сыграет в квалификации ЛЧ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - ФК "Краснодар" одержал победу над грозненским "Ахматом" в домашнем матче заключительного 30-го тура Российской премьер-лиги.

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Результат встречи, прошедшей в Краснодаре, - 4:0 в пользу хозяев.

Два гола в составе "Краснодара" провел нападающий Маркус Берг (43, 63), по одному - Реми Кабелла (54) и Вандерсон (58).

"Краснодар" набрал 52 очка и занял третье место в турнирной таблице. Это дало команде путевку в квалификационную стадию Лиги чемпионов.

Московский ЦСКА на своем поле обыграл ФК "Тамбов" со счетом 2:0. На 26-й минуте отличился Георгий Щенников, на 78-й счет удвоил полузащитник Иван Обляков. Армейский клуб, набрав 50 баллов, занял четвертое место в РПЛ. Благодаря этому ЦСКА получил путевку в групповую стадию Лиги Европы.

Пятое место занял "Ростов" (45), уступивший дома со счетом 1:2 петербургскому "Зениту".

На 18-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Бактийор Зайнутдинов. В составе гостей на 72-й минуте гол забил Эмилиано Ригони, на 75-й минуте Сердар Азмун принес победу "Зениту".

Ранее чемпионство в РПЛ обеспечил "Зенит", серебро - московский "Локомотив".

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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