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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:13

ФК "Краснодар" расстался с двумя футболистами

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" покинули полузащитник Мануэль Фернандеш и защитник Йон Гудни Фьолусон.

"По окончании сезона 2019/2020 истек срок действия контракта у Мануэла Фернандеша. Что же до Йона Гудни Фьолусона, его трудовое соглашение действовало до конца сезона 20/21, но было прекращено досрочно по взаимному согласию сторон. Оба футболиста не сыграют за "Краснодар" в следующем игровом году", - говорится в сообщении пресс-службы "Краснодара".

Фьолусон присоединился к "Краснодару" в 2018 году и с тех пор провел за "Краснодар" 28 матчей.

Фернандеш пополнил состав "Краснодара" по ходу сезона-2019/20 и провел 19 игр, в которых забил три мяча.

В завершившемся сезоне-2019/20 "Краснодар" завоевал бронзу и путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

футбол ФК Краснодар

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