Самый результативный футболист "Рубина" в РПЛ-2019/20 покинул клуб

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Казанский футбольный клуб "Рубин" объявил, что отказался от дальнейших услуг сразу нескольких игроков.

"Защитник Владимир Гранат покидает нашу команду в связи с истечением срока контракта", - говорится, в частности, в сообщении пресс-службы "Рубина".

Гранат выступал за "Рубин" с июля 2017 года, сыграл 46 матчей. Ранее он играл в "Ростове", "Динамо" и "Спартаке". С 2013 по 2018 год привлекался в сборную России.

Кроме того, "Рубин" также расстался с арендованными защитниками Константином Плиевым, Николаем Поярковым и Пабло Сантосом, а также с нападающим Евгением Марковым.

Плиев и Поярков возвращаются в "Ростов", Марков - в московское "Динамо", а Сантос - в португальскую "Брагу".

Марков сыграл за "Рубин" 22 матча и забил пять мячей, став лучшим бомбардиром команды в сезоне, Плиев сыграл 13 матчей, Сантос - девять, Поярков - семь.

В чемпионате России-2019/20 "Рубин" финишировал на десятом месте. Команда одержала восемь побед, в 11 матчах сыграла в ничью и в 11 проиграла. Она набрала 34 очка. Футболисты "Рубина" забили 18 мячей, что является наихудшим показателем в чемпионате. Пропустил "Рубин" 28 голов, это - второй лучший (после "Зенита", пропустившего 18) показатель.