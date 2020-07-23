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Бывший главный тренер "Спартака" Эмери возглавил "Вильярреал"

Бывший главный тренер "Спартака" Эмери возглавил "Вильярреал"
Тренер Унаи Эмери
Фото: Reuters

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Унаи Эмери занял пост наставника испанского "Вильярреала".

Как сообщает пресс-служба "Вильярреала", контракт со специалистом заключен на три сезона.

До перехода на работу в "Вильярреал" Эмери работал в частности, в английском "Арсенале" и французском "Пари Сен-Жермен".

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В сезоне-2017/18 ему удалось привести ПСЖ к чемпионству. Кроме того, с Эмери она один раз выиграла Кубок Франции, по два раза – Кубок французской лиги и Суперкубок Франции.

С 2013 по 2016 годы Эмери работал на посту главного тренера испанской "Севильи". Под его руководством она вошла в историю, как первый клуб, выигравший Лигу Европы три раза подряд.

Деятельность Эмери в "Спартаке, предшествовавшая его работе в "Севилье", стала неудачным периодом карьеры: в московском клубе он не проработал и сезона: назначен был в июне, уволен – в ноябре.

Также Эмери работал в испанских "Лорка Депортиво, "Альмерии" и "Валенсии".

футбол Унаи Эмери ФК Спартак Испания

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